بوتين يعلن فرض الأحكام العرفية في أوكرانيا .. أول رد من كييف

الشارقة - اميمة ياسر - أكد الدبلوماسي الأوكراني، إيفان سيهيدا، في حديث في تصريحات لوكالة "سكاي نيوز عربية"، "أن الإجراءات الجديدة، لا أثر أو قيمة لها على أرض الواقع، لكنها ستزيد فقط من الضغط على المواطنين الأوكرانيين في المناطق الـ 4".

سيهيدا قدر بأن الإجراءات الجديدة، "لن يكون لها تأثير على الهجوم المضاد الأوكراني".

وأضاف الدبلوماسي الأوكراني : "لدينا استراتيجية خاصة لا تتغير بحالة الطوارئ، وسيتم استكمالها لتحرير كامل الأراضي المحتلة وفقا لحدودنا المعترف بها دوليا".

وأشار إلى أن الهجوم الأوكراني سيتواصل في الجنوب، من خلال التركيز خلال الأيام القليلة المقبلة على تحرير خيرسون، أقر الدبلوماسي الأوكراني بوجود تهديد وصفه بـ"الخطير"من الشمال الأوكراني وتحديدا عبر بيلاروسيا.

وأوضح الدبلوماسي الأوكراني: "هناك أنباء عن تحضيرات تجرى لهجوم من القوات الروسية والبلاروسية مجددا من الشمال، كما حدث في 24 فبراير الماضي".

وشدد الدبلوماسي الأوكراني على أن بلاده لا تريد فتح جبهة جديدة مع بيلاروسيا لكن في حالة بدأت هجومها فالجيش الأوكراني سيرد بشكل مناسب، وهناك تحسب لجميع السيناريوهات.

تشريعا عبثيا لنهب ممتلكات الأوكرانيين

من جانبه ندد مستشار الرئيس الأوكراني ميخائيلو بودولياك بهذه الخطوة .

واعتبر بودولياك إعلان بوتين الأحكام العرفية "تشريعا عبثيا لنهب ممتلكات الأوكرانيين".

كما رأى في تغريدته بتويتر، أنه لا يمكن النظر لتطبيق "الأحكام العرفية" على أراض تحتلها روسيا إلا على أنه تشريع عبثي لنهب ممتلكات الأوكرانيين، وفق قوله.

وتابع أن هذا لن يغير شيئا بالنسبة لأوكرانيا، متعهداً المضي بتحرير الأراضي وتخليصها من الاحتلال، بحسب تعبيره.