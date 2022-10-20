شكرا لقرائتكم خبر عن "النواب" عن قانون إعفاء سيارات المغتربين: حماية لحقوق المصريين بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رأت اللجنة المشتركة التي تم تشكيلها لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك والضرائب عند دخولها مصر، أن هذا القانون نابع من إلتزام الدولة برعاية مصالح المصريين بالخارج، ويعد حماية لحقوقهم وإكسابهم ميزة وتشجيعًا لهم.

كما رأت اللجنة في تقريرها الصادر حول القانون، أن هذا القانون يُمكِن المصريين بالخارج من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة وإسهامهم في تنمية الوطن، خاصة في ظل التحديات الراهنة التي تواجه التجارة الدولية وتداعيتها السلبية، خاتمًة رأيها بالموافقة على القانون.

وكانت اللجنة المشتركة والتي تم تشكيلها من لجنة الخطة والموازنة، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية، ولجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، قد وافقت على قانون إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك والضرائب عند دخولها مصر، ثم أحالت القانون إلى الجلسة العامة لمجلس النواب الذى وافق عليه نهائيًا في جلسته المنعقدة أول أمس، الثلاثاء.