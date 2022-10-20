شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يواصل إشعال الرأي العام الإنجليزي بسبب تصرفاته والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يواصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي ردود أفعاله التي تثير الجدل خلال بسبب تصرفاته الغاضبة ضد فريقه ومديره الفني تين هاج.

رونالدو يغادر ملعب اللقاء قبل نهايته

وشهدت مباراة الأمس قرار استبدال كريستيانو رونالدو من الملعب قبل نهاية اللقاء بدقيقة وهو الأمر الذي أشعل غضب رونالدو وأدى إلى تصرفاته المثيرة للجدل.

ومن جانبه، أبدى رونالدو غضبه واستياءه الشديد حيث خرج من أرض الملعب وغادر ملعب اللقاء قبل نهايته معبرا عن اعتراضه عن قرار تين هاج باستبداله.

هذا التصرف أدى إلى تسليط الضوء على ما فعله النجم البرتغالي خلال مباراة الأمس من قبل الصحافة الإنجليزية والتي أصبحت تبحث عن تفاصيل الأزمة بين اللاعب ومديره الفني.

أزمة تين هاج ورونالدو

وتؤكد التقارير الصحفية الإنجليزية أن تصرف تين هاج باستبدال رونالدو لم يكن الأول، حيث اعتاد المدير الفني لمانشستر يونايتد عدم الاعتماد على النجم البرتغالي خلال الفترة الماضية.

وكان تين هاج قد رفض الدفع بكريستيانو رونالدو في الجولة الثانية عشر الماضية بالدوري الإنجليزي بصفة أساسية لتبدأ التكهنات حول اقتراب رحيل رونالدو عن صفوف الفريق في الشتاء المقبل.