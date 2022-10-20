انت الان تتابع خبر بقميص موقّع بالفارسية.. ميغان ماركل تدعم الثورة الإيرانية (صورة) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وانتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي صور ماركل مع عضوَين تنفيذيّيَن من منظّمتها Archewell، وهما أشلي هانسن وماندانا دياني، وكلتاهما من النساء الإيرانيات.

وكانت دياني قد شاركت الصورة عبر حسابها، حيث ظهرت ماركل بقميص أسود اللون مكتوب عليه 3 كلمات فارسيّة تعني باللغة العربية: "النساء، الحياة، الحرية".



وفي خانة التعليقات، علّقت دياني: "تحدّثت ميغان عن الثورة التي تقودها النساء والفتيات الصغيرات في إيران، والشجاعة التي يُظهرنها كلّ يوم، وقيادتهن ومناصرتهن لحقوق الإنسان الأساسية: المرأة، والحياة، والحرية".

وتابعت: "بصفتي امرأة إيرانية هربتُ من وطنها سعياً وراء هذه الحريات ذاتها، لم يكن بإمكاني أن أكون أكثر امتناناً لماركل للطريقة التي اختارت بها، مراراً وتكراراً، الدفاع عن النساء في جميع أنحاء العالم".



ويتزامن دعم دوقة ساسكس للنساء الإيرانيات مع الاحتجاجات القائمة في أنحاء إيران ضد الاضطهاد القائم على النوع الاجتماعي بعد وفاة مهسا أميني.

يُشار إلى أنّ مهسا أميني (21 عاماً) توفيت بعد أيام من اعتقالها على يد "شرطة الأخلاق"، بسبب عدم امتثالها للقواعد الصارمة المتعلّقة بغطاء الرأس.

