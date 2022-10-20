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تعرض إرهابي على القطعات الأمنية في الطارمية

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بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "تعرضاً ارهابياً شنته عصابات داعش على القطعات الأمنية في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد ادى الى مقتل وإصابة ثلاثة جنود".

وأضاف، أن "القوات الأمنية ردت على العصابات الارهابية مما أجبرتهم على الانسحاب".


وأشار الى أنه "تم العثور على مضافة لداعش ضمن منطقة الاشتباك في الطارمية".
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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