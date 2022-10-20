انت الان تتابع خبر الهيأة العامة للكمارك تضع اسس العمل الالكتروني لتبسيط الاجراءات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - داخل هذا المكان بدت التغييرات ملموسة، حيث بدأ الجهد في الهيأة العامة للكمارك يتجه صوب تسيير العمل عبر وضع أسس الاتمتة الالكترونية، يقول المسؤولون هنا أن فوائد جمة ستتحقق بمجرد تفعيل هذا النظام الذي يتيح التحوّل من العمل الورقي الى الالكتروني.ومن ناحية أخرى، تركّز إدارة الهيأة العامة للكمارك اهتمامها على تطوير البنى التحتية لدوائرها، إذ باشرت فروع الهيأة بتنفيذ عمليات انشاء الكراجات ومناطق المراجعين وغيرها.

وتضع الهيأة العامة للكمارك خطط العمل المستقبلية التي تضمن تسهيل وتبسيط الاجراءات الكمركية، فضلا عن تحسين القدرة على تحصيل الرسوم لزيادة الايرادات دون فرض زيادة على المستورد والتاجر والمستهلك.