انت الان تتابع خبر 7 قرارات من المرور تخص الطرق والجسور والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "أستناداً لأحكام الفقرة (ثانياً) من المادة (٤٧) من قانون المرور رقم (٨) لسنة ٢٠١٩ ، ووفق المواصفات المنصوص عليها في القوانين والاتفاقيات الدولية للسير على الطرق ومن اجل المحافظة على شبكة الطرق والجسور في عموم العراق من الانهيار قررنا اصدار القرارات الآتية:

ـ تحديد القياسات القصوى لابعاد المركبات المسموح بحركتها على الطرق وفق الآتي :أ / العرض الاجمالي للمركبات (٢٥٠ سم) سواء كانت وحدها او مع حمولتها ولا يدخل في ذلك قياسات المرايا الجانبية بأستثناء الحافلات ذات الطابقين وناقلات المعدات الثقيلة على ان لا يتجاوز عرضها (٣٣٠).

ب/ الارتفاع الاجمالي للمركبات (٤٢٠ سم) سواء كانت وحدها او مع حمولتها.

ج/الطول الاجمالي للمركبات سواء كانت لوحدها او مع حمولتها بضمنها الدعامات الخلفية والامامية مايلي:



*المركبة المفردة (١٢ م) *المركبة المزدوجة قاطرة او نصف مقطورة (١٦/٥٠ م)*المركبة المزدوجة قاطرة ومقطورة (٢٠ م).

ـ لا يجوز ان تبرز الحمولة من المركبة بأكثر من (١٥ سم) و(٥٠ سم) من الامام والخلف.

ـ يمنع تسيير مركبة تسحب اكثر من مقطورة واحدة.

ـ يمنع تسيير مركبة على جسر او نفق او تحت جسر اذا زادت ابعادها عن القياسات الموضحة.

ـ اذا دعت القدرة الى تسيير مركبة تختلف ابعادها عن الابعاد المتقدمة وحسب استحصال موافقة مديرية المرور المستخدمة ان تكون حركتها بمرافقة مفرزة مرورية لتأمين السلامة وانتظام حركة المركبات الاخرى.

ـ عدم جواز تسيير المركبة وهي لا تلائم تصميمها او حجمها او بما يزيد على وزنها.

ـ يعاقب المخالف وفق احكام المادة ( ٢٥ / اولاً الفقرة ح/ الفقرة ط) من قانون المرور انفاً بغرامة مالية قدرها(٢٠٠،٠٠٠) مئتا الف دينار من ارتكب اي من الافعال اعلاه.