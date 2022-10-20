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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعد تكرار سيناريو تأجيل انتخاب الرئيس للمرة الثالثة، حدد رئيس مجلس النواب نبيه بري يوم الإثنين المقبل، موعدا جديدا لجلسة انتخاب رئيس للجمهورية.

وانتهت في وقت سابق اليوم عملية فرز أصوات النواب المقترعين في جلسة اختيار رئيس لبنان، فيما أظهرت نتائج الفرز، حصول الورقة البيضاء على 55 صوتا و42 لميشال معوض.

عاجل.. بدء جلسة البرلمان اللبناني لانتخاب رئيس جديد للجمهورية



وعن جلسات انتخاب الرئيس، قال البرلماني اللبناني نزيه متى في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن "أهم ما في الجلسات التي يدعو إليها رئيس المجلس أنها تعري الكتل النيابية، فبعضهم بمناكفاتهم اللاوطنية يتناتشون الفراغ، يستعطون حلا منتظرا".

وتابع: "البعض الآخر، بتضعضعهم، يدفعون إلى الفراغ من دون وجهة نظر، والبعض المثابر يحرص على إعادة تكوين الوطن ورأب التصدع وتجنب الفراغ المنتظر".

بعد تكرار سيناريو تأجيل انتخاب الرئيس للمرة الثالثة، حدد رئيس مجلس النواب نبيه بري يوم الإثنين المقبل، موعدا جديدا لجلسة انتخاب رئيس للجمهورية.

وانتهت في وقت سابق اليوم عملية فرز أصوات النواب المقترعين في جلسة اختيار رئيس لبنان، فيما أظهرت نتائج الفرز، حصول الورقة البيضاء على 55 صوتا و42 لميشال معوض.

وعن جلسات انتخاب الرئيس، قال البرلماني اللبناني نزيه متى في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن "أهم ما في الجلسات التي يدعو إليها رئيس المجلس أنها تعري الكتل النيابية، فبعضهم بمناكفاتهم اللاوطنية يتناتشون الفراغ، يستعطون حلا منتظرا".

وتابع: "البعض الآخر، بتضعضعهم، يدفعون إلى الفراغ من دون وجهة نظر، والبعض المثابر يحرص على إعادة تكوين الوطن ورأب التصدع وتجنب الفراغ المنتظر".

وفي سياق منفصل "انتظروا ما سيحدث الأيام المقبلة"، عبارة تشويق أطلقها الوسيط الأمريكي في مفاوضات ترسيم الحدود بين إسرائيل ولبنان، الثلاثاء.

وبالفعل بات انتظار توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين البلدين قاب قوسين أو أدنى، في حين لم يكشف رسميا عن الزمان والمكان.

لكن كبير المفاوضين اللبنانيين إلياس بوصعب في الملف، كشف توقيع الطرف اللبناني الأسبوع القادم.

بوصعب قال في تصريح لوكالة "رويترز" اليوم الأربعاء إن الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين، سيكون الأسبوع المقبل في بيروت، ومعه نسخة من اتفاق الترسيم ليوقع عليها المسؤولون المعنيون في لبنان.

وبحسب "رويترز"، فليس من غير المرجح إقامة مراسم توقيع، ولا حضور قادة إسرائيل ولبنان؛ حيث لا يزال البلدان نظريا في حالة حرب.

حالة حرب لم تمنع من توصل البلدين لاتفاق تاريخي بوساطة أمريكية، مثل نقطة تحول دبلوماسية جريئة من الجانبين، ويتوقع أن يدرّ منافع اقتصادية مشتركة فور دخوله حيز التنفيذ، عبر التنقيب عن الطاقة في المياه الإقليمية التي كانت محل نزاع.

وبعدما أبلغ الطرفان واشنطن في وقت سابق بالموافقة على بنود الاتفاق، ينتظر أن ترسل واشنطن إخطارا لكل من لبنان وإسرائيل، بدخول الترسيم الجديد حيز التنفيذ، وتتوصل الأمم المتحدة بالإحداثيات المتفق عليها.

وبدأ مسار المفاوضات الطويل في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، بين لبنان وإسرائيل، بطريقة غير مباشرة، وبجهود دبلوماسية قادتها الولايات المتحدة، لكنها توقفت بعد شهر واحد، بعدما خاص المفاوضون والوسيط الأمريكي ثلاث جولات، واستؤنفت في مايو/ أيار من العام الماضي، قبل أن تعلق مجددا، وتعود هذا العام حيث نجح الطرفان في التوصل للاتفاق الشهر الجاري.

وقبل أيام من انعقاد الجلسة الثالثة في مجلس النواب لانتخاب رئيس جديد للبلاد، حرص سفير السعودية لدى لبنان وليد بخاري،

على زيارة الرئيس ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري؛ انطلاقًا من حرص المملكة على استقرار لبنان.



وتتجه الأنظار الخميس إلى البرلمان اللبناني، موعد الجلسة الثالثة لانتخاب رئيس جديد لبنان، والتي دعا إليها رئيس المجلس النيابي بري وسط نتيجة محسومة سلفا حتى الساعة، وتتمثل في الاتجاه إلى دعوة لجلسة انتخابية رابعة، في ظل حالة عدم اتفاق الكتل النيابية المؤثرة حتى اللحظة على الرئيس القادم.

وأكد السفير السعودي وليد بخاري، عقب لقاء عون اليوم الإثنين، بقصر بعبدا، حرص المملكة على وحدة لبنان وشعبه وعمقه العربي، انطلاقا من المبادئ الوطنية الميثاقية التي وردت في اتفاق الطائف الذي شكل قاعدة أساسية حمت لبنان وأمّنت الاستقرار فيه، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وشدد بخاري خلال اللقاء، على "أهمية إنجاز الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها"، حسب وسائل إعلام محلية.

ولفت السفير بخاري إلى أن الرئيس عون "أكد حرصه على تفعيل العلاقات بين لبنان والمملكة العربية السعودية لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين".

واستعرض عون، العلاقات اللبنانية – السعودية، وسبل تطويرها في المجالات كافة، والدعم الذي تقدمه المملكة للبنان، لا سيما على الصعيدين الاجتماعي والإنساني.