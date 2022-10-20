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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أتمت واشنطن، الأربعاء، أحدث حلقة جديدة من مسلسل العقوبات الأمريكية على روسيا، بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

تعرف على حدث حلقات مسلسل العقوبات الأمريكية على موسكو

وفرضت واشنطن، عقوبات جديدة طالت شبكة اتهمتها بشراء تقنيات عسكرية وأخرى مزدوجة الاستخدامات من شركات أمريكية وتوريدها لمستخدمين روس.



وبحسب وزارة الخزانة الأمريكية فقد طالت العقوبات المواطن الروسي يوري يوريفيتش أوريخوف، الذي اتهمته بأنه وكيل مشتريات، و2 من شركاته.

وذكر نائب وزير الخزانة الأمريكي والي أديمو أن العقوبات وقيود الصادرات الغربية على روسيا جعلتها تواجه صعوبات متزايدة في تأمين مدخلات الإنتاج والتقنيات اللازمة لحربها في أوكرانيا.

وقال "هذه الجهود تؤثر بشكل مباشر على ساحة المعركة"، موضحا أن "يأس روسيا دفعها إلى اللجوء لمعدات قديمة وموردي منتجات أقل جودة".

وعلى صعيد متصل، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن مسؤولة كبيرة بالوزارة سافرت إلى تركيا هذا الأسبوع لمناقشة العقوبات وضوابط التصدير المفروضة على روسيا عقب غزوها لأوكرانيا.

يأتي ذلك رغم العلاقات الاقتصادية المتنامية بين أنقرة وموسكو.

وبحسب بيان للوزارة فإن إليزابيث روزنبرج، مساعدة وزير الخزانة لشؤون تمويل الإرهاب والجرائم المالية، كانت في أنقرة وإسطنبول من أول أمس الاثنين جتى اليوم الأربعاء، حيث التقت مع مسؤولين من وزارتي المالية والخارجية التركيتين، وممثلين عن القطاعين المالي والتجاري.

من جانبه، أشار الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى "صعوبة كبيرة تواجه بوتين بأوكرانيا".

وخلال تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض قال بايدن "لقد نفدت خياراته (بوتين) يبدو أن أداته الوحيدة المتاحة هي البطش بالمواطنين الأوكرانيين لمحاولة ترهيبهم حتى يستسلموا.. لكنهم لن يفعلوا ذلك".

ومنذ 24 فبراير/شباط الماضي، تشن روسيا عملية عسكرية واسعة النطاق في أوكرانيا، وسط رفض غربي لها، وأعقبه فرض عقوبات سياسية واقتصادية على موسكو.

بحثت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، مسألة نقل إيران طائرات مسيرة إلى روسيا مؤخرا.

مباحثات ثلاثية أجريت أمس الأربعاء خلال اجتماع بمجلس الأمن حول المسألة نفسها.



وخلال جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي، جرت مباحثات حول اتهامات أوكرانية غربية لطهران بنقل مسيرات إيرانية لروسيا.

وقالت الخارجية الأمريكية: "لدينا أدلة كثيرة على استخدام روسيا طائرات مسيرة إيرانية لضرب المدنيين والبنية التحتية في أوكرانيا".

وتعهدت واشنطن بعدم التردد في استخدام العقوبات والأدوات المناسبة الأخرى ضد جميع المتورطين في تزويد روسيا بطائرات مسيرة إيرانية.

وأمام اعتماد روسيا على "المسيرات الإيرانية" في ضرباتها ضد أوكرانيا، يعتزم الاتحاد الأوروبي بسببها فرض عقوبات على إيران، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وقبل أسابيع، أعلنت كييف عن تعرضها لهجمات بمسيرات إيرانية تستخدمها روسيا من طراز (شاهد-136).

وهذه النوعية من الطائرات تنطلق دون طيار لتنفجر رؤوسها الحربية في عمليات هبوط انتحارية، وسط تحركات أوكرانية لقطع علاقات كييف مع إيران.

غير أن طهران وموسكو سارعتا إلى نفي هذه المعلومات، فيما أعلنت إيران رغبتها في إجراء مباحثات مع أوكرانيا.

دخلت روسيا دائرة الاتهام بالمسؤولية عن تحليق طائرات دون طيار في أجواء النرويج، بعد تلميحات من ئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستور.

واتهم رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستور، اليوم الأربعاء، "أجهزة استخبارات أجنبية" بالمسؤولية عن "التحليق غير المقبول" لعدد كبير من الطائرات دون طيار في البلاد، ملمحا، بشكل غير مباشر، إلى وقوف روسيا وراء هذا الأمر.

وقال ستور في تصريحات إذاعية اليوم إنه "من غير المقبول أن تُسيِّر استخبارات أجنبية طائرات دون طيار فوق المطارات النرويجية"، بعد ساعات من رصد طائرة مسيرة قرب مطار بيرجن، ثاني أكبر مدينة في النرويج، ما تسبب في تعليق حركة الطيران به لفترة قصيرة.

وكانت الشرطة النرويجية قد اعتقلت في وقت سابق اليوم مواطنا روسيا، هو نجل صديق مقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتهمة تسيير طائرة دون طيار بشكل غير قانوني في أرخبيل سفالبارد الواقع في منطقة القطب الشمالي، ذات الأهمية الاستراتيجية الجيوسياسية.

وبحسب السلطات النرويجية، فإنه تم توقيف أندريه ياكونين (47 عاما)، نجل رئيس قطاع السكك الحديد السابق فلاديمير ياكونين، المقرب من بوتين، والذي يحمل الجنسيتين البريطانية والروسية في هامرفست شمال النرويج.

وقالت المسؤولة بالشرطة أنيا ميكلسن إن ياكونين اعترف بتوجيه طائرة مسيرة في أرخبيل سفالبارد، الذي يبعد نحو 1000 كيلومتر من القطب الشمالي ويتمتع بموقع استراتيجي، مضيفا أن المشتبه به وضع قيد الاحتجاز لمدة أسبوعين، وصودرت طائرات مسيرة وأجهزة إلكترونية بحوزته.

وبذلك تكون أوسلو قد ألقت القبض على 7 مواطنين روس خلال أيام للاشتباه في قيامهم بإطلاق طائرات مسيرة بشكل غير قانوني أو التقاط صور في مناطق محظورة في الدولة التي تقع شمالي روسيا وتجمعهما حدود مشتركة.

ويعاقب القانون النرويجي على إطلاق الطائرات المسيرة دون تصريح بالسجن 3 سنوات فيما يعاقب على التصوير غير المصرح به بالسجن لمدة عام واحد.

وبسبب العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا، منعت النرويج الطائرات الروسية من التحليق فوق أراضيها، سواء بمسيَّرات أو بطائرات،

وعززت النرويج من إجراءات الأمن حول منشآت البنية التحتية الاستراتيجية وخاصة منصات النفط والغاز البحرية بعد ضبط عدد من المسيرات الغامضة في البلاد خلال الأسابيع الأخيرة، إلى جانب تفجيرات بخطي "نورد ستريم".