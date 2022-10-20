اعتداءات بمحيط المسجد الأقصى .. بيان الخارجية المصرية

الشارقة - اميمة ياسر - أصدرت وزارة الخارجية، اليوم الخميس، بيانًا أكدت فيه أن مصر تتابع بقلق بالغ تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدد من مدن الضفة الغربية وفى محيط المسجد الأقصى على مدار الأيام الماضية، وما تشهده من اعتداءات واستفزازات إسرائيلية متواصلة، وتصعيد خطير في حدة ووتيرة العنف.

وأضاف البيان أن مصر تطالب، بالوقف الفوري للحلقة المفرغة للعنف والاعتداءات والاستفزازات القائمة، وتوفير الحماية للمدنيين الذين تتعرض حياتهم ومقدراتهم للمخاطر يوما بعد يوم.

وتحث مصر القوى الدولية الكبرى، وشركاء ورعاة عملية السلام التاريخيين، بتحمل مسئولية وقف العنف والتحرك العاجل لتهدئة الوضع من أجل تشجيع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني لاستئناف عملية السلام.