البيئة: فوز مدينة الخارجة بلقب عاصمة البيئة العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، فوز مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد بلقب عاصمة البيئة العربية لعام 2022 بالمسابقة التي عقدتها الأمانة الفنية لمجلس وزراء البيئة العرب المسئولين عن شئون البيئة في دورته الـ 32 على مستوى الوطن العربي، وقد تم التنافس فيها مع مجموعة من الدول.

وأكدت وزيرة البيئة أن فوز مدينة الخارجة بلقب عاصمة البيئة العربية هو تكليل لجهود اللواء محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وبرامجه في دمج حماية البيئة وقضايا تغير المناخ للخطط التنموية بالمحافظة، كما أن نجاحها في المنافسة لتطبيق الأبعاد البيئية على المستوى الإقليمي والعربي يعكس الرؤية المصرية في حماية البيئة وخاصة في ضوء استضافة مصر لمؤتمر المناخ cop27 الشهر القادم لدعم حماية البيئة عالميا من آثار التغيرات المناخية.

وأشادت الدكتورة ياسمين فؤاد بالفكر والقيادة المتميزة لمحافظة الوادي الجديد ممثلة في المحافظ وكل قيادات المحافظة وكذلك أبناء المحافظة الذين يضعون مثالا يحتذى به في الارتباط بالطبيعة وبالسلوكيات الإيجابية لحماية البيئة والاستثمار المستدام في مواردها.

وثمنت وزيرة البيئة دور المجتمع المحلي بالمدينة وارتباط سكانه بالمكان في الفوز باللقب، مشيرة إلى الوعي البيئي الكبير الذي يتمتع به سكان الوادي الجديد ورغبتهم الدائمة في الحفاظ على الطبيعة والذي ينعكس بنظام المعيشة المتبع والقائم على الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة وإعادة استخدام المخلفات بشكل جديد وهي تعبر عن فكر الاستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية وهو ما جعلها أول مدينة صديقة للبيئة على مستوى جمهورية مصر العربية لهذا العام.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن فريق عمل بالوزارة راجع معايير الاستدامة البيئية بالمدينة وتفقد كافة الإجراءات لرصد نوعية البيئة بالمدينة من حيث نوعية الهواء والمياه ونسب الضوضاء بجانب تفقد مشروعات الطاقة الشمسية والنقل المستدام وتدوير المخلفات بالإضافة إلى المشروعات الخضراء بالمدينة.

وانتهت أعمال اللجنة إلى أنه من واقع الوضع البيئي للمدينة فإن المدينة مؤهلة لتكون أول مدينة صديقة للبيئة والمناخ بمصر، وقد تم الاحتفال بإعلانها ضمن احتفالات يوم البيئة العالمي في يونيو الماضي.

كما تم تنفيذ جلسات للحوار الوطني حول قضايا تغير المناخ والتنمية المستدامة في كلا من مدينتي الخارجة والداخلة بحضور ممثلين عن كافة شرائح المجتمع من الجهات الحكومية وغير الحكومية وممثلي للمرأة والشباب.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن مدينة الخارجة نافست بالمسابقة في تحقيق مجموعة كبيرة من المعايير والأبعاد البيئية التي تحقق أبعاد التنمية المستدامة البيئية، وصولا لاختيارها وإحراز لقب عاصمة البيئة العربية لعام 2022 لتصبح أيقونة عربية لحماية البيئة ونموذج يمكن تكراره عربيا ليعلي شأن التنفيذ في حماية البيئة بالتعاون مع كافة الشركاء محليا وعربيا وإقليميا.

وأوضحت وزيرة البيئة أن مدينة الخارجة بل والوادي الجديد تتمتع بطبيعة خلابة يمكن استثمارها كسياحة بيئية مختلفة عن سياحة البحار والشعاب المرجانية فيمكن دخول القطاع الخاص والاستثمار في هذا المكان من خلال بناء فنادق باستخدام مواد طبيعية من المكان وقيام سياحة من نوع مختلف تعتمد على الكثبان الرملية والاستمتاع بالهدوء والاسترخاء بعيدا عن صخب المدن والوسائل التكنولوجية كالموبايل والتلفزيون.

وأضافت الوزيرة أنه يمكن الاستثمار في الوادي الجديد من خلال تنفيذ مشروعات للطاقة الجديدة والمتجددة وخاصة الطاقة الشمسية التي يمكن استخدامها في استصلاح الأراضي وتوفير المياه من الآبار، حيث إن فكرة ربط الطاقة بالمياه والغذاء فكرة مميزة تساهم في التصدي لآثار تغير المناخ.

وأعربت وزيرة البيئة عن بالغ تقديرها لجهود الأمانة الفنية ولجنة التحكيم بالمسابقة لما بذلوه من جهود من أجل إعلاء مفاهيم حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.