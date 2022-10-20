"صرف الإسكندرية": إلغاء الطوارئ بعد التحسن النسبي في الطقس

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

أعلن اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اليوم الخميس، إلغاء حالة الطوارئ بالشركة وعودة حالة العمل إلى عادية، وذلك بعد استقرار حالة الجو.

وطبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية تشهد المحافظة اليوم استقرار الطقس مع فرص لسقوط أمطار خفيفة، إذ سجلت درجة الحرارة على الإسكندرية 26 درجة مئوية، وسرعة الرياح 18 كم/ الساعة.

ووجه رئيس شركة الصرف الصحي، بعودة السيارات والبدلات إلى أماكنها للتمركز مجددا بداية من صباح غدا الجمعة، واستمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق والبيارات والمحطات وأعمال رفع كفاءة السيارات والمعدات.

وأشار إلى حتفاظ كل منطقة بـ4 سيارات جاهزة للدفع على مدار الساعة بنظام 3 ورديات، وكذلك الطوارئ بـ10 سيارات بنفس النظام 3 ورديات جاهزة للدفع على مدار الساعة.

كانت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية أعلنت حالة الطوارئ على مدار الخمس أيام الماضية تزامنا مع سقوط أمطار على مناطق متفرقة من المحافظة.