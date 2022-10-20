المصرية للاتصالات: لم نتلق أي عرض رسمي لبيع حصة في "فودافون مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء حفظي:

قالت الشركة المصرية للاتصالات في بيان للبورصة اليوم الخميس، إنها لم تتلق أي عروض رسمية لبيع جزء من حصتها في شركة فودافون مصر.

وأوضحت الشركة أنها "لم تتلق أي عرض رسمي من أي جهة بخصوص هذا الشأن".

وكانت وكالة بلومبرج، نقلت عن مصادر لم تسمها، الأربعاء، أن قطر تجري محادثات متقدمة مع مصر لاستثمار نحو 2.5 مليار دولار، من خلال شراء حصص حكومية في شركات قد تتضمن فودافون مصر.

ووفقا لبلومبرج، فإنه يتوقع أن يحصل جهاز قطر للاستثمار على نحو 20% من أسهم فودافون مصر، وذلك من ضمن حصة الشركة المصرية للاتصالات في الشركة والبالغة 45%.

وتمتلك مجموعة فودافون البريطانية 54.9% من أسهم شركة فودافون مصر، فيما تمتلك المصرية للاتصالات الحكومية نحو 45% منها منذ 2017.