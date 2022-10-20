سعر الدولار اليوم الخميس مقابل الجنيه في البنوك مع بداية التعاملات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الدولار اليوم الخميس مقابل الجنيه في 10 بنوك مع بداية التعاملات مقارنة بنهاية تعاملات أمس.

ويرصد الخليج 365 سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك مع بداية تعاملات اليوم مع مقارنتها بنهاية تعاملات أمس.

أسعار الدولار اليوم

البنك الأهلي المصري: 19.63 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع.

بنك مصر: 19.63 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 19.66 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 19.65 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 19.65 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي: 19.63 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 19.63 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 19.64 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 19.68 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.

بنك البركة: 19.61 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.

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