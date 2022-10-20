تعرف على مشروعات الجامعة اليابانية بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

أعلن الدكتور عمرو عدلي رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا عن مشاركة الجامعة بالعديد من المشروعات البحثية في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

وأضاف في تصريح له اليوم الخميس، إن ذلك يأتي ايمانًا من الجامعة بدورها في خدمة المجتمع حيث تهتم بالمشاركة الفاعلة في التهيئة لاستضافة مصر للحدث الهام COP 27

بدورها أوضحت الدكتورة منى جمال الدين إبراهيم عميد كلية هندسة مصادر الطاقة والكيمياء والبتروكيماويات والبيئة بالجامعة انه تم دعوة أساتذة بالجامعة لتقديم مشروعاتهم البحثية عبر الموقع الإلكتروني: www. SGG.eg.

وأشارت إلى أنها تقدمت بمشروعات: محطة خضراء لتحلية المياه مجتمعات مستدامة، بناء قدرات المرأة للتكيف مع تغير المناخ، وتحويل مخلفات المجتمعات الريفية الى طاقة نظيفة.

وأضافت أن الدكتور محسن غالي تقدم بمشروع مكافحة التصحر بتعظيم الاستفادة الصناعية من زراعة نبات الجوجوبا، وتقدم الدكتور محمود نصر بمشروع منصة تحليلات المناخ الأخضر: حالة الدراسة مدينة برج العرب.

وتابعت، أن الدكتور محمود شرعان تقدم بدراسة تقييم مدى تأثر الشواطئ والموانئ المصرية بدلتا النيل للتغيرات المناخية وخيارات التكيف المناسبة اقتصاديا وبيئيا لكليهما.