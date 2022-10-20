بالصور- وصول 3094 سائحًا من جنسيات مختلفة لميناء سفاجا

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد

استقبل ميناء سفاجا صباح اليوم السفينة السياحية Mein Schiff 6 وعلى متنها 2182 سائح من جنسيات مختلفة و912 فرد طاقم، وذلك لزيارة المناطق السياحية بالأقصر وأسوان وتغادر صباح الغد متجهة إلى ميناء العقبة، ويبلغ طول السفينة 275 متر وعرض 38.8 متر وغاطس 8 متر وجنسيتها مالطا.

ووجه اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر بتقديم كافة التسهيلات بالتنسيق مع أعضاء مجتمع الميناء وسرعة انهاء الاجراءات واخذ كافة الاحتياطات الاجرائية والأمنية لاستقبال السياح وجرى انهاء اجراءات الجوازات على متن السفينة اثناء دخولها للميناء واستقبال السياح بصالات الوصول لانهاء اجراءات التفتيش والجمارك وسط إجراءات أمنية مشددة.

كما جرى إلزام التوكيلات والشركات السياحية بتوفير باصات مكيفة لاصطحاب السائحين أثناء جولاتهم يرافقها سيارات شرطة السياحة وقوات التأمين وذلك لجذب العديد من السفن السياحية و اظهار الموانئ المصرية بما يليق بها من مكانة.