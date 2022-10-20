ارتفاع عدد اللاجئين السوريين العائدين إلى بلادهم طوعا

محمد اسماعيل - القاهرة - بي بي سي

وصل عدد اللاجئين السوريين العائدين من الأردن إلى سوريا منذ بدء العام الحالى حتى أواخر الشهر الماضي إلى أكثر من 3000 لاجئ.

ويؤكد الأردن والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن العملية تتم بشكل طوعي.

وعاد إلى سوريا منذ عام 2016 وحتى نهاية الشهر الماضي، أكثر من ربع مليون لاجئ سوري، من لبنان والأردن وتركيا والعراق ومصر.

وتقول المفوضية إن الأرقام الخاصة بالعائدين إلى سوريا هي الأرقام التي تم "التحقق منها أو مراقبتها من قبل المفوضية ولا تعكس العدد الكامل للعائدين، الذي قد يكون أعلى بكثير".