مصرع طفل صدمته سيارة وحدة محلية في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- جمال محمد:

لقى طفل مصرعه، بعد أن صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق، بإحدى قرى مركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، وتبين أن السيارة تتبع الوحدات المحلية.

وتلقى اللواء أسامة عبدالعظيم مدير أمن المنيا، إخطارًا بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة، بمصرع طفل يبلغ من العمر 10سنوات، صدمته سيارة نصف نقل تابعة للوحدة المحلية لقرية بني عبيد .

انتقلت الاسعاف والأجهزة الأمنية، لموقع الحادث، وتبين أن السيارة رقم (1948 ن و ج)، صدمت طالب يدعى "عبدالرحمن-م-ح" 10 سنوات، أمام مدخل القرية، أثناء عبوره الطريق، مما نتج عنه وفاته في الحال.

جرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى العام، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، مع التحفظ على السيارة وقائدها تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.