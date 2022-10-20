برلسكوني يحمل زيلينسكي مسؤولية الغزو الروسي لأوكرانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - روما- (د ب أ)

قال رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، وزعيم حزب "فورتسا إيطاليا" سيلفيو برلسكوني، لنواب حزبه في البرلمان، إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دفع نظيره الروسي فلاديمير بوتين إلى حرب لا نهاية لها، وذلك فق تسجيل صوتي حصل عليه موقع إخباري إيطالي، رغم أن هناك أدلة ترجح غير ذلك.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الخميس، أن التسجيل يلقي مزيدا من الضوء على الضغوط لتخفيف موقف إيطاليا تجاه روسيا عقب فوز ائتلاف يمين الوسط في الانتخابات التي جرت في 25 سبتمبر الماضي.

وجاء نشر هذا التسجيل إذاعة آخر، يبدو أنه في الاجتماع ذاته مع النواب، حيث روى برلسكوني كيف أحيا العلاقات مع بوتين.

وتأتي تصريحات برلسكوني في الوقت الذي تسعى فيه زعيمة ائتلاف اليمين جيورجيا ميلوني للاتفاق على مناصب وزارية مع برلسكوني وحلفاء آخرين.

وتعهدت ميلوني، بعدم تغيير موقف إيطاليا المؤيد لأوكرانيا، وقالت إنها تدعم إرسال أسلحة ومساعدات إلى أوكرانيا.

وقالت مليوني في بيان أصدرته، أمس الأربعاء، تعليقا على تصريحات برلسكوني، إنها لن تقبل أي غموض في السياسة الخارجية إذا أصبحت رئيسة للوزراء.

وفي التسجيل الصوتي الذي نشره موقع "لا برس" الإخباري، أمس الأربعاء، يمكن سماع برلسكوني، البالغ من العمر 86 عاما، يقول إن بوتين لم يرغب في الحرب، ودُفع إليها لأن أوكرانيا واصلت تنفيذ هجمات ضد الانفصاليين المدعومين من روسيا في إقليم دونباس الأوكراني.

وأضاف برلسكوني، أن زيلينسكي "ضاعف الهجمات ثلاث مرات" ضد الجمهوريات الانفصالية بعد انتخابه، وأن بوتين تدخل من أجل استبداله بأن تحل محله حكومة " شكلتها بالفعل أقلية أوكرانية وتضم أناسا أمناء وعقلاء".

وقال برلسكوني: "لقد دخل أوكرانيا ووجد موقفا لم يكن يتوقعه، من مقاومة الأوكرانيين الذين بدأوا في تلقي الأموال والأسلحة من الغرب في اليوم الثالث".

وتابع: "لذا بدلا من أن تكون عملية لمدة أسبوعين، أصبحت الحرب صراعا لأكثر من 200 عام."

وفي التسجيل الأول الذي نشر، أمس الأول، أعرب برلسكوني عن قلقه إزاء المساعدات الإيطالية إلى أوكرانيا، وقال إن بوتين أرسل إليه زجاجات فودكا وخطابا بمناسبة عيد ميلاده.

وفي اليوم ذاته، قال رئيس مجلس النواب لورينزو فونتانا، المعروف بآرائه المؤيدة لبوتين، في تصريحات بثها التلفزيون الوطني، إن العقوبات ضد روسيا يمكن أن " تسفر عن نتائج عكسية".

ونفى حزب "فورتسا إيطاليا"، أمس الأول، أن يكون عاود التواصل مع بوتين، وقال إن موقفه تجاه أوكرانيا "يتماشى" مع موقف أوروبا والولايات المتحدة.

وقال برلسكوني في بيان أصدره، في وقت متأخر أمس الأربعاء، إن الالتزام تجاه أوروبا والشركاء الغربيين بما في ذلك الولايات المتحدة كان دائما "أساس عمله كزعيم سياسي ورجل حكومة"، قائلا إنه تم إخراج تصريحاته من سياقها.