إندونيسيا تحظر استخدام الأدوية السائلة عقب وفاة 100 طفل

محمد اسماعيل - القاهرة - جاكرتا- (د ب أ)

قالت وزارة الصحة الإندونيسية، اليوم الخميس، إنها حظرت استخدام جميع أنواع الأدوية السائلة مؤقتا، عقب وفاة نحو 100 طفل جراء تلف شديد في الكلى.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل ما لا يقل عن 206 حالات إصابة بتلف شديد في الكلى في 20 منطقة، منذ كانون الثاني/يناير الماضي، وارتفع العدد بشدة منذ آب/أغسطس الماضي.

وقال وزير الصحة بودي جونادي صادكين إن الحالات الفعلية قد تكون أعلى، مع تسجيل معدل وفيات يبلغ حوالي 50%.

وأضاف صادكين: "الوزارة أجرت تحقيقا واكتشفت أن الأطفال الذين عانوا من إصابة شديدة في الكلى تناولوا ثلاث مواد كيميائية خطيرة هي الإيثيلين جليكول وثنائي إيثيلين جليكول وإيثيلين جليكول بوتيل إيثر".

وتابع وزير الصحة: "المواد الثلاثة عبارة عن شوائب من مادة البولي إيثيلين جليكول غير الخطرة التي تستخدم غالبا كمعزز للذوبان في العديد من الأدوية السائلة".

وذكرت وزارة الصحة، أن معظم حالات الإصابة لأطفال، تقل أعمارهم عن 5 سنوات بشكل أساسي.

وقال مسؤولون وخبراء إنه لا يوجد دليل على أن تفشي الإصابة مرتبط بفيروس كوفيد-19 أو أي لقاحات مضادة للفيروس.