انت الان تتابع خبر مستعرضا قدراته التسويقية.. إيلون ماسك يعلن نفاد عطر "الشعر المحروق" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال ماسك عبر حسابه على "تويتر" إنه باع 28.700 زجاجة، مضيفا "لم يتبق سوى 1300 قطعة من هذا الإصدار المحدود والفريد من نوعه لهواة الاقتناء".ولم تمر إلا ساعتان حتى أعلن ماسك نفاد الكمية كاملة، التي بلغت 30 ألف عبوة، حيث باع الواحدة منها مقابل 100 دولار فقط، وهو ما يعني حصوله على 3 ملايين دولار.وأطلق ماسك العطر قبل أيام، وأشار إلى أنه سيصل إلى السوق مع بداية عام 2023، وحظي عطر الشعر المحروق برواج واسع، حيث بلغت مبيعات ماسك في الساعات الأولى لإطلاق عطره أكثر من مليون دولار، وعرّف ماسك نفسه منذ ذلك الحين على أنه بائع عطور، عبر حسابه الشخصي على تويتر.

وقوبل إعلان ماسك عن نفاد العطر بتفاعلات واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر ناشطون ومدونون عن دهشتهم من بيع هذا القدر من العطر، على الرغم من عدم تقديم أي معلومات عنه، والاكتفاء بعائديته لماسك كميزة تسويقية.

وأشار مدونون إلى أن هدف ماسك الأساسي من العطر لم يكن سوى استعراض قدراته التسويقية، ومدى تأثيره الواسع على الملايين، لافتين إلى أن ذلك يشجع كثيرا من الشركات للعمل معه.

وبدأ ماسك مشروعه الأول عندما كان عمره 12 عاما، إذ صمّم لعبة إلكترونية تسمى "بلاستر" وباعها بـ500 دولار، وكان ذلك نقطة انطلاقه إلى عالم التجارة والأعمال.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2021 بلغ صافي ثروته 320.9 مليار دولار، ليحتل مرتبة أغنى رجل في العالم، وعلى الرغم من ذلك فهو يتوقع أن يموت فقيرا، إذ يتصور أن ينفق معظم أمواله على بناء مستعمرة بشرية في المريخ.

وماسك مثل بيل غيتس، يعتقد أن عدم إنفاق هذه المليارات قبل الموت علامة على الإخفاق، لأنه لم يوظفها في أهداف مفيدة.