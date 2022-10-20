انت الان تتابع خبر امطار ودرجات حرارة متقلبة.. طقس العراق للأيام الأربعة المقبلة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "طقس البلاد ليوم غد الجمعة في المنطقة الوسطى، سيكون غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة في أقسامها الغربية، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات عن اليوم السابق، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئيا الى غائم مع تساقط امطار في بعض الأماكن منها تكون رعدية احياناً، ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات عن اليوم السابق، فيما سيكون الطقس غائماً جزئياً في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق".وأضاف البيان أن "طقس يوم السبت سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً مع تساقط امطار في بعض الأماكن منها، أما درجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في جميع اقسام البلاد".

وتابع أن "طقس يوم الاحد سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والشمالية، فيما سيكون الطقس صحواً في المنطقة الجنوبية، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".



ولفت الى أن "طقس البلاد ليوم الاثنين المقبل سيكون صحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً مع بعض الغيوم، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في جميع اقسام البلاد".