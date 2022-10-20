انت الان تتابع خبر استقبال حافل وهدية ثمينة.. زوجي الباندا "سهيل وثريا" يصلان قطر (فيديو) والان مع التفاصيل

وسيعيش زوجا الباندا في منتزه مدينة الخور شمال العاصمة الدوحة، حيث تم بناء وتجهيز بيت خاص بهما سيقيمان فيه، وسط احتفاء انعكس على منصات التواصل الاجتماعي.

وتُعَد حديقة الباندا -التي أُنشِئت أخيرًا داخل منتزه الخور- مشروعًا فريدًا من نوعه بالمنطقة، وأنشأتها هيئة الأشغال العامة القطرية لتوفير المناخ المناسب لدبّي الباندا وفقًا للمعايير والمواصفات التي حددتها الصين.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن "اثنتين من الباندا العملاقة غادرتا قاعدتهما التكاثرية في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي البلاد متوجهَين إلى قطر، في إطار برنامج التعاون في بحوث وحماية حيوانات الباندا العملاقة بين البلدين".

وأضافت، "غادر زوجا الباندا، الأنثى سي هاي (3 سنوات) والذكر جينغ جينغ (4 سنوات) قاعدة ياآن التابعة للمركز الصيني لحماية وبحوث الباندا العملاقة، ونُقلا إلى قطر على متن طائرة خاصة من مطار تشنغدو شوانغليو الدولي".

الأول في الشرق الأوسط

ويُعَد هذا أول برنامج تعاون بشأن حيوانات الباندا العملاقة بين الصين والشرق الأوسط، وفق الوكالة الصينية.

وأرسل مركز البحوث الصيني مُربين وأطباء بيطريين ذوي خبرة لمرافقة الحيوانين ومساعدتهما على التكيف مع البيئة الجديدة.

ومنذ أكثر من شهر، أُجريت فحوص جسدية على حيواني الباندا ووضِعا في الحجر الصحي، وقال المركز إنهما بصحة جيدة.

وقدّم خبراء من الصين إرشادات ميدانية في المكان الذي سيعيش فيه حيوانا الباندا في قطر، وساعدوا في إنشاء فريق محترف لتربية الباندا وإدارة شؤونها.

وفي مايو/أيار 2020، وقّعت الصين وقطر اتفاق تعاون بشأن حماية وبحوث الباندا العملاقة، لتعزيز التعاون الدولي في حماية الباندا وحماية التنوع البيولوجي والأنواع المهددة بالانقراض في البلدين.

حفل توديع في الصين



وأمس، شاركت سفارة قطر لدى الصين في حفل توديع زوجَي الباندا “سهيل وثريا” العملاقين اللذين أهدتهما بيجين إلى الدوحة، احتفالًا بمونديال 2022.

وأشاد السفير محمد بن عبد الله الدهيمي، في كلمة خلال الحفل، بمستوى العلاقات الثنائية بين قطر والصين، وقال إن الحدث يمثل علامة فارقة في الدبلوماسية الشعبية والثقافية للدفع بالعلاقات بين البلدين الصديقين إلى مستويات عليا وآفاق أرحب.

وأعرب السفير عن شكر الدوحة لجميع من أسهم في إنجاز هذا الحدث منذ بدايته وحتى هذه اللحظة، وترحيبها بالمسؤولين والقائمين على الحفل من الجانب الصيني لزيارة دولة قطر لحضور بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.