انت الان تتابع خبر حسام حبيب يرد على التسجيل الصوتي المسرب له: لن أتخلى عن شيرين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأكد حسام حبيب أن التسجيل المتداول غير صحيح ومفبرك، مضيفاً: "أنا عمري ما هسيب شيرين ولا أتخلى عنها في ظرف زي اللي هي فيه ده، الكلام ده ميحصلش مني أبدا، مش أنا الشخص اللي ممكن يتخلى عن حد في مشكلة أو أزمة بيمر بيها".وفي وقت سابق، حيث جاء في التسجيل الصوتي المنسوب إليه أن زواجه من الفنانة شيرين عبد الوهاب كان بمثابة أكبر غلطة ارتكبها في حياته، ولذلك لا يريد أن يعرفها مرة أخرى، مشيراً إلى أنه سيقطع علاقته بها.

وتابع: "أنا مصدوم فيها صدمة كبيرة، ومش عاوز أسمع صوتها تاني ولا حتى أشوفها، وهي لازم تنسى أنها كانت تعرف واحد اسمه حسام أو أنه دخل حياتها في يوم، ومن الوقت ده أنا كمان معرفش حد باسم شيرين".

يُذكر أن شيرين عبد الوهاب تمر بلحظات صعبة منذ تداول صحف محلية أخبار احتجازها داخل مستشفى للصحة النفسية، وإعلان شقيقها ووالدتها مجموعة مفاجآت مدوية، تؤكد على أن المطربة المصرية أدمنت المخدرات بمساعدة حسام حبيب.

