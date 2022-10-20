السعودية ترحب بإعلان أستراليا إلغاء اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل

19 أكتوبر , 2022 السعودية. عبّرت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة بإعلان الحكومة الأسترالية إلغاء اعترافها بالقدس الغربية عاصمةً لإسرائيل. وأعربت الوزارة عن تطلع المملكة إلى تضافر جهود المجتمع الدولي لإيجاد تسوية عادلة للقضية الفلسطينية؛ بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني، في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. وجددت وزارة الخارجية تأكيد موقف المملكة الثابت تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق، ووقوفها الدائم إلى جانبه ودعم خياراته.

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