نتفليكس تكسر توقعات الأرباح!

نيويورك: كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية عن تسجيل منصة الفيديو العالمية نتفليكس أرباحاً فاقت التوقعات، محققة إيرادات أفضل مما كان مفترضا خلال الربع الثالث من العام الجاري

وقد أظهرت البيانات أن صافي الربح بلغ 1.398 مليار دولار في الثلاثة أشهر الأخيرة (يوليو وأغسطس وسبتمبر) في مقابل 607.4 مليون دولار، خلال الربع الثالث من العام الماضي.

وأعلنت “نتفليكس” أنها تمكنت من الحصول على 2.41 مليون مشترك جديد في الأشهر الثلاثة المنصرمة، بينما كانت أفضل التوقعات تشير إلى الحصول عى مليون مشترك فقط.

وحققت الشركة، التي فقدت عددا كبيرا من المشتركين السنة الماضية، إيرادات بلغت 7.925 مليار دولار، مقابل 7.70 مليار دولار في نفس الفترة قبل عام واحد، بينما كانت التوقعات تشير إلى تحقيق إيرادات لا تتجاوز 7.83 مليار دولار.

وتتوقع الشركة الرائدة في البث الترفيهي عبر الإنترنت إضافة 4.5 مليون مشترك إضافي الربع الأخير من العام الحالي، وذلك على الرغم من المنافسة القوية مع منصات أخرى ظهرت على الساحة.