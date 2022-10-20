بوتين يفرض الأحكام العرفية في المناطق الأوكرانية المضمومة

19 أكتوبر , 2022 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ ف ب). أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء بفرض الأحكام العرفية في أربع مناطق أوكرانية هي دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا التي ضمتها موسكو في أيلول/سبتمبر. وأعلن بوتين هذا الإجراء خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي بث على التلفزيون. وأصدر الكرملين بعد ذلك مرسوماً يعلن دخول الأحكام العرفية حيز التنفيذ في هذه المناطق اعتباراً من منتصف ليل الخميس.

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