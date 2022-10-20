غانتس: إسرائيل لن ترسل أسلحة إلى أوكرانيا

وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس (أ ف ب).

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس الأربعاء إن إسرائيل لن ترسل أسلحة إلى أوكرانيا، وذلك بعد يومين من تحذير روسيا من أن أي تحرك إسرائيلي لدعم قوات كييف سيضر بشدة بالعلاقات الثنائية.

وأوضح غانتس في إفادة لسفراء الاتحاد الأوروبي وفقاً لبيان صادر عن مكتبه «سياستنا تجاه أوكرانيا لن تتغير. سنواصل دعم الغرب والوقوف بجانبه ولن نقدم أنظمة أسلحة».