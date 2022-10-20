انت الان تتابع خبر أرتفاع الدولار يهوي بالذهب لأدنى مستوياته خلال 3 أسابيع والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحلول الساعة 0049 بتوقيت جرينتش انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1627.04 دولار للأوقية (الأونصة). وبلغت الأسعار أدنى مستوياتها منذ 28 سبتمبر أيلول في وقت سابق من الجلسة عند 1624.98 دولار للأوقية.وتراجعت العقود الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1632.60 دولار للأوقية.

واستقر مؤشر الدولار بعد صعوده 0.8 بالمئة أمس الأربعاء، في حين بلغ العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام أعلى مستوى منذ منتصف 2008.

وكشفت أحدث بيانات أن التضخم يواصل صعوده متجاوزا بكثير هدف البنك المركزي عند نحو اثنين بالمئة. ولم يكن لهذه الأنباء تأثير يذكر في تغيير توقعات برفع رابع للفائدة الأمريكية بمقدار 75 نقطة أساس في الشهر المقبل.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 18.36 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 0.6 بالمئة إلى 878.52 دولار للاوقية. ونزل البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1988.78 دولار للأوقية.