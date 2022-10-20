انت الان تتابع خبر برشلونة لمداواة الجراح وأرسنال لتثبيت الصدارة.. مباريات الخميس في ملاعب أوروبا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-435607-638018421033986279.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2022-10-20 | 07:53
510 مشاهدة
الخليج 365 – رياضة
تقام اليوم الخميس 20- 10 - 2022 العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم، على رأسها مباراة آرسنال ضد أيندهوفن فى الدوري الأوروبي، بالإضافة إلى مواجهة برشلونة ضد فياريال في الدوري الإسباني.
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
ليستر سيتي × ليدز يونايتد – الساعة 10:15 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium
مواعيد مباريات الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة
فولهام× أستون فيلا– الساعة 9:30 مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premium
ليستر سيتي × ليدز يونايتد – الساعة 10:15 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium
مواعيد مباريات الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة
آرسنال × أيندهوفن- الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
ألميريا× جيرونا- الساعة 8 مساء
أوساسونا× إسبانيول- الساعة 9 مساء
برشلونة × فياريال- الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا