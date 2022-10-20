برشلونة لمداواة الجراح وأرسنال لتثبيت الصدارة.. مباريات الخميس في ملاعب أوروبا

الخليج 365 – رياضة

تقام اليوم الخميس 20- 10 - 2022 العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم، على رأسها مباراة آرسنال ضد أيندهوفن فى الدوري الأوروبي، بالإضافة إلى مواجهة برشلونة ضد فياريال في الدوري الإسباني.