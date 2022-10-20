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برشلونة لمداواة الجراح وأرسنال لتثبيت الصدارة.. مباريات الخميس في ملاعب أوروبا

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-435607-638018421033986279.jpg

2022-10-20 | 07:53

برشلونة لمداواة الجراح وأرسنال لتثبيت الصدارة.. مباريات الخميس في ملاعب أوروبا

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الخليج 365 – رياضة

تقام اليوم الخميس 20- 10 - 2022 العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم، على رأسها مباراة آرسنال ضد أيندهوفن فى الدوري الأوروبي، بالإضافة إلى مواجهة برشلونة ضد فياريال في .

مواعيد مباريات والقنوات الناقلة

فولهام× أستون فيلا– الساعة 9:30 مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premium

ليستر سيتي × ليدز يونايتد – الساعة 10:15 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium


مواعيد مباريات الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

آرسنال × أيندهوفن- الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

ألميريا× جيرونا- الساعة 8 مساء

أوساسونا× إسبانيول- الساعة 9 مساء

برشلونة × فياريال- الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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