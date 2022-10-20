انت الان تتابع خبر بينها أنتحارية.. الكشف عن عدد "المسيرات" الروسية المستخدمة في أوكرانيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر: "منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، استخدم الجيش الروسي بالفعل عدة مئات من الذخيرة المتسكعة محلية الصنع. نتحدث عن طائرات بدون طيار من طراز كوب (Cube) ونوعين من لانسيت (Lancet)".وأضاف أن "الطائرات الانتحارية الروسية تظهر كفاءة عالية في تدمير أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات للقوات الأوكرانية، وكذلك أنواع مختلفة من محطات الرادار، بما في ذلك محطات قتالية مضادة للبطاريات ورادارات نظام الدفاع الجوي الأوكراني".

بالإضافة إلى ذلك، تعتبر الذخيرة المتسكعة فعالة للغاية في تدمير القوة البشرية للعدو سواء في الأماكن المفتوحة أو في الملاجئ.

وأوضح المصدر أن من بين ما يضمن كفاءة هذه الطائرات هو المستوى المنخفض لطيفها الفيزيائي - فهي بالكاد يمكن مشاهدتها بواسطة الرادار والأجهزة الحرارية، وفي نطاق الطيف المرئي أو الصوتي. ولا يمكن للمسلحين الأوكرانيين سماع صوت تحليق المسيرة إلا في اللحظة الأخيرة، بعد فوات الأوان".

