شكرا لقرائتكم خبر عن محمود القط " نائب التنسيقية": مبادرة المتحدة لمكافحة الإدمان تنشئ دروعا واقية للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، بأن مبادرة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والخاصة بمكافحة الإدمان، ستستخدم نهج جديد وهو ليس التحذير فقط من مخاطر الإدمان وإنما الوسائل التى تحمى الأبناء بمختلف أعمارهم من الإدمان.

وأشار إلى أن التكنولوجيا الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعى، أصبحت أيضا أحد الوسائل لإسقاط الأطفال والشباب فى فخ الإدمان، ولذلك فإن مبادرة الشركة المتحدة، ستستخدم الوسائل الحديثة لإنشاء دروع واقية للأطفال والشباب وأيضا تحقق ما كنا نطلبه دائما بأن يكون هناك جرأة فى بث برامج توضح كيفية اكتشاف المدمن و كيفية التعامل معه كمريض، و ليس مجرم لإنقاذه قبل أن يتورط في مشاكل أكبر.

وأكد أن المجتمع كان فى حاجة لتسليط الضوء على هذه القضية الشائكة، حتى نستطيع التعامل معها وعلاجها والوقاية من سلبياتها.