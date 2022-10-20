انت الان تتابع خبر أول تعليق من اللامي بعد فوزه برئاسة اتحاد الصحفيين العرب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وصف نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي، فوزه برئاسة اتحاد الصحفيين العرب للمرة الثانية بـ"الكبير" الذي يستحقه العراق.

وقال اللامي في تغريدة على "تويتر"، "الحمد لله الذي وهبنا نعمة الفوز بالحصول على منصب رئيس اتحاد الصحفيين العرب وللمرة الثانية بعد انتخابات حاسمة ومنافسة شديدة خلال المؤتمر الانتخابي الرابع عشر في القاهرة".

واعرب اللامي عن شكره "لمن وقف معنا وساندنا وشكراً للمهنئين جميعاً من مسؤولين ومواطنين وصحفيين انه فوز كبير يستحقه العراق الحبيب".

وفاز اللامي، الأربعاء، برئاسة اتحاد الصحفيين العرب للمرة الثانية.