115 منظمة دولية تشيد بالتجربة البحرينية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبرت 115 منظمة دولية عن تقديرها لتجربة البحرين الديمقراطية والممتدة منذ 50 عاما من الممارسة وإقامة دولة المؤسسات والقانون.

وثمنت في بيان ما تحظى به التجربة البحرينية من رعاية ملكية وضعت البحرين في صدارة دول المنطقة بتدشين الحياة البرلمانية والمشاركة الشعبية الشاملة، وفقا لموقع (العين الإخباري) الإماراتي.

وأكدت المنظمات أن هذه التجربة تعمقت وتجذرت في بعدها النموذجي الرشيد، بما تحظى به من رعاية وعناية ملكية للمشروع الإصلاحي الذي قاده بشراكة وتكاملية ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، والالتفاف الشعبي الواسع للشعب البحريني الذي حرص على دعمه بنسبة تصويت تجاوزت 98% خلال الاستفتاء على ميثاق العمل الوطني، الذي كرس وأكد الالتزام بالنهج الديمقراطي والمشاركة الشعبية وإقامة دولة المؤسسات والقانون بمملكة البحرين، وانطلاق الممارسة الديمقراطية والحياة البرلمانية بالتزامن مع المشروع الإصلاحي للعاهل البحريني.

تجربة رائدة

وقال رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان المستشار عيسى العربي، إن تجربة البحرين الرائدة بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، تعد إحدى أبرز التجارب الرائدة في المنطقة لتحقيق الديمقراطية والمشاركة الشعبية البرلمانية، لاسيما في ظل ما تحرص عليه الحكومة البحرينية برئاسة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، من تعاون وشراكة في الوفاء بالتطلعات الملكية السامية، وتحقيق حاجات ورغبات الشعب البحريني، وهي التجربة التي تمضي مملكة البحرين في تحقيقها بنجاح للفصل التشريعي السادس بنزاهة وشفافية عالية، في التزام حكومي وشعبي بتكريس العمل بالتجربة الديمقراطية الشعبية التي انطلقت بالمملكة في ظل ميثاق العمل الوطني والدستور، واستكملت برعاية ملكية وشعبية استهدفت تحقيق المنجزات الوطنية كافة.

ويمثل الاتحاد العربي لحقوق الإنسان أكبر تحالف عربي ودولي من المنظمات الإقليمية والدولية، المعنية بتعزيز احترام حقوق الإنسان والديمقراطية بالوطن العربي، قام بالشراكة مع أكثر من 115 منظمة دولية بإصدار بيانهم المشار إليه تقديراً للمكانة المتميزة التي تحظى بها مملكة البحرين على الصعيد الدولي.