شكرا لقرائتكم خبر رئيس وزراء لبنان: الدور السعودي يحفظ استقرار العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، أمس، دور السعودية المركزي في استقرار النظام الاقتصادي العالمي.

وقال خلال استقباله سفير السعودية لدى لبنان، وليد البخاري، إنه «يعوّل على حكمة المملكة وقيادتها ودورها المركزي في استقرار النظام الاقتصادي العالمي في هذه المرحلة الدقيقة، وضرورة مقاربة هذا الملف من الجوانب الفنية الاقتصادية، لارتباطه باستقرار أسواق النفط».

وشدد على أن «هذا الملف يعالج بمنطق الحوار والشراكة بما يخدم الأمن والازدهار الإقليمي والدولي».

وحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي لميقاتي، جرى خلال اللقاء، «تأكيد مرجعية اتفاق الطائف، الذي انبثق عنه الدستور اللبناني، في رعاية الواقع اللبناني والعلاقات الوطيدة بين مختلف المكونات اللبنانية»، وتطرق البحث إلى «ردود الفعل على قرار منظمة أوبك بخفض إنتاج النفط وما أنتجه من تجاذبات».