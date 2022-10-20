الصومال تحبط تفجير شاحنة متفجرات

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وبحسب وسائل إعلامية محلية، فإن سائق الشاحنة التي كانت تحمل 170 برميلا مليئة بمواد متفجرة لم يتم التعرف على هويته وتمكن من الهروب.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت السلطات الصومالية أمس إحباط عملية تفجير شاحنة مليئة بالمتفجرات في مشارف مدينة بلدوين التابعة لمحافظة هيرشبيلي.وبحسب وسائل إعلامية محلية، فإن سائق الشاحنة التي كانت تحمل 170 برميلا مليئة بمواد متفجرة لم يتم التعرف على هويته وتمكن من الهروب.

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