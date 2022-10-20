شكرا لقرائتكم خبر الإرياني: قتل جماعي حوثي لمرضى السرطان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعادت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، تشكيل فريقها التفاوضي مع جماعة الحوثيين؛ بالتزامن مع فشل تجديد الهدنة، ورفض الجماعة المقترحات الأممية بشأن تجديدها.

وقال موقع المصدر «أون لاين» إن الفريق يتكون من 9 أشخاص، برئاسة وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الحكومة أحمد بن مبارك، ويضم كلا من وزير الخارجية الأسبق والقيادي في التنظيم الناصري عبدالملك المخلافي، والبرلماني والقيادي في حزب الإصلاح علي عشال، والقيادين في المجلس الانتقالي الجنوبي ناصر الخبجي وعبدالرحمن شيخ، والحقوقية ياسمين القاضي، والقياديين في المقاومة الوطنية عبدالله أبوحورية وعبدالخالق بشر، والمهندس محمد العمراني مقررا.

وبحث وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك مع المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، جهود تجديد الهدنة في اليمن، ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن وزير الخارجية قوله إن تمديد الهدنة اصطدم بتبعية هذه الميليشيات للنظام الإيراني، وهو ما يؤكده رفضها حتى الآن لكل العروض التي طرحت في سبيل تمديد وتوسيع الهدنة.

من جهته جدد المبعوث الأممي التزامه بمواصلة الجهود وبذل كل ما يمكن لتجديد الهدنة، والمضي قدما في عملية السلام خدمة لتطلعات الشعب اليمني.

وأكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني أن حادثة مقتل أكثر من 18 طفلا بجرعة أدوية ملوثة وزعتها ميليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران على عدد من المستشفيات، يفتح باب التساؤلات حول مصير المليارات من الريالات التي يجنيها صندوق دعم مرضى السرطان، الخاضع لسيطرة الميليشيات، من رسوم عائدات شركات الاتصالات وصناعة السجائر والإسمنت.

وأضاف معمر الإرياني أن ميليشيات الحوثي عينت القيادي في صفوفها المدعو عبدالسلام المداني مسؤولا عن صندوق دعم مرضى السرطان، والذي قام بدوره بالاستيلاء على المليارات من إيرادات الصندوق وتوجيهها لصالح مافيا الفساد في قطاع الصحة بقيادة طه المتوكل، وحرمان برامج مكافحة السرطان والمصابين بهذا الداء الخطير من خدماته.

وأشار الإرياني إلى أن نهب ميليشيات الحوثي لإيرادات صندوق دعم مرضى السرطان، إلى جانب قرصنتها للأدوية المجانية التي تقدمها منظمات دولية للمصابين بالمرض، وإدارتها عمليات تهريب الأدوية الفاسدة والمقلدة عبر شركات مملوكة لقياداتها وتوزيعها في السوق المحلية، هي بمثابة عمليات قتل جماعي لمرضى السرطان في المناطق الخاضعة تحت سيطرتها.

واستغرب الإرياني عدم صدور أي تعليق من المنظمات الدولية، مجددا المطالبة بملاحقة المسؤولين عن عمليات الفساد والعبث الذي تمارسه الميليشيات في قطاع الصحة، دون اكتراث بمعاناة وأرواح المدنيين الأبرياء.

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