الإنتربول: الجرائم السيبرانية أكبر تهديد للعالم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ذكر تقرير صادر عن منظمة الشرطة الدولية «الإنتربول»، أن رجال الشرطة يرون حاليا أن الجريمة السيبرانية والجرائم المالية هي أكبر تهديدات بمختلف أنحاء العالم. وأعلنت المنظمة ومقرها مدينة «ليون» الفرنسية، أمس، أنها تتوقع أيضا أن تزداد مناطق الجرائم بشكل كبير في السنوات المقبلة. ويعد الإنتربول الذي يضم 195 دولة كأعضاء، أهم منظمة شرطية في العالم، ونشرت الهيئة تقريرا حول اتجاهات الجريمة الدولية للمرة الأولى. وذكر التقرير أن أكثر من 60 % من رجال الشرطة، الذين تمت مقابلتهم، اعتبروا غسل الأموال والاحتيال عبر الإنترنت خطرا كبيرا.

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