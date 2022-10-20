كوريا الشمالية تحذر جارتها بطلقات مدفعية

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ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن هيئة الأركان المشتركة، أن بيونج يانج أطلقت نحو 100 قذيفة مدفعية على البحر الأصفر حوالي الـ10 مساء بالتوقيت المحلي، و150 قذيفة أخرى في بحر الشرق الـ11 مساء.وسقطت القذائف المدفعية في مناطق عازلة شرقية وغربية شمالي خط الحدود الشمالية، والتي أقيمت بموجب اتفاق بين الكوريتين عام 2018 بشأن خفض التوتر العسكري.
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