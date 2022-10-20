بايدن: بوتين في موقف صعب للغاية

الشارقة - اميمة ياسر -

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين "في موقف صعب للغاية" في أوكرانيا، مشيراً إلى أنه نفدت خياراته بخلاف محاولة "البطش" بالمدنيين من أجل دفعهم للاستسلام.

وقال بايدن، في تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض مساء الأربعاء،: "أعتقد أن فلاديمير بوتين يجد نفسه في وضع صعب للغاية".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "يبدو أن أداة بوتين الوحيدة المتاحة هي البطش بالمواطنين الأوكرانيين لمحاولة ترهيبهم حتى يستسلموا. لكنهم لن يفعلوا ذلك".

في الوقت ذاته، أعلن بايدن أن الولايات المتحدة ستبيع 15 مليون برميل من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي بحلول نهاية العام. وتحدث بالتفصيل عن استراتيجية لإعادة ملء المخزون عندما تنخفض الأسعار.

وتهدف خطة بايدن إلى إضافة إمدادات كافية لمنع ارتفاع أسعار النفط التي يمكن أن تضر المستهلكين والشركات، في أعقاب قرار أوبك+ خفض إنتاج النفط، قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.

وتقول وسائل إعلامية إن تلك الخطوة قد تفقد بايدن ورفاقه الديمقراطيون السيطرة على أحد مجلسي الكونجرس أو كليهما في انتخابات نوفمبر المقبل.