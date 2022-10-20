شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة رشا فايز كليب تواصل جولاتها الميدانية فى دائرتها بالبحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت النائبة رشا فايز كليب، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جولاتها الميدانية للتواصل مع أهالى الدائرة لمعرفة مطالبهم ومشاكلهم والعمل على حلها، وكذلك التواصل مع المسئولين، للمساهمة فى حل المشكلات، وتقديم خدمات تليق بالأهالى.

وأجرت النائبة رشا فايز كليب، زيارة لقرى الإمام مالك بوادي النطرون بمحافظة البحيرة وبعض توابعها "السراء والمعراج، أم المؤمنين"، وبدأت زيارتها بحوار مجتمعي مع المراقب العام للقرية، ونقيب صغار المزارعين بالبحيرة، ومجموعة من رؤساء الجمعيات، والأهالى والشباب.

كما أجرت جولة ميدانية علي قري الإمام مالك وأم المؤمنين والإسراء والمعراج، وتفقد المدارس، ومراكز الشباب، وبعض المؤسسات الحكومية بالقرى.

وأكدت النائبة رشا فايز كليب للأهالى أنها ستبحث وتدرس كافة طلباتهم وسيتم اتخاذ اجراءات فورية تجاه ماتم رصده من مشكلات أثناء الزيارة.

يذكر أن النائبة رشا فايز كليب، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أعلنت من قبل عن استلام فرش مسجد عوينه بمحافظة البحيرة، بناء على الطلب المقدم منها إلى وزير الأوقاف لفرش مجموعة من المساجد.

كما أكدت النائبة رشا فايز كليب أنها قدمت خطة لفرش مجموعة من مساجد المحافظة.

يعمل نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على قدم وساق، للإسهام ليس فقط فى تنمية العمل السياسى، من خلال التكاتف خلف مشروع وطنى جامع، تتعاظم فيه المصلحة الوطنية لإرساء دعائم الدولة المصرية، ولكن أيضا فى الحياة العامة والقضايا التى تخص المجتمع والتفاعل مع قضايا ومشاكل المواطنين.