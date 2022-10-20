شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعية الأفريقية تستعد لإطلاق الملتقي الإفريقي الأول للدبلوماسيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد الجمعية الإفريقية اللجنة القومية للاتحاد الافريقى، لتنظيم الملتقي الأفريقي الأول للعلاقات الدبلوماسية، نهاية الشهر الجاري، علي مدار يومين.

ومن المتوقع حضور لفيف من السفراء الأفارقة والدكاتراة والمعنيين بالشأن الأفريقي، وعلي رأسهم السفير محمد نصر الدين رئيس الجمعية الأفريقية، والدكتورة آمنة فزاع رئيسة نادي المرأة الإفريقية ومندوب الجمعية، نائب رئيس الملتقى المستشار محمد سعيد.

ويأتي ذلك تحت رعاية الجمعية الإفريقية اللجنة القومية للاتحاد الأفريقي، بالشراكة مع المجمع العربى للتدريب والاستشارات بمصر، ووزارة الشباب والرياضة.

ويهدف تلك الملتقي، لتدريب وتمكين الطلاب الأفارقة في المجال الدبلوماسية، وبمشاركة لفيف من الدبلوماسيين والدكاترة المختصيين والمعنيين بالشأن الأفريقي.

والمشاركين في تلك الملتقي من الطلاب الافارقة الدارسيين في الجامعات المصرية هم :" مصر، السودان، تنزانيا، ليبيا، مالى، تشاد، ملاوى، جنوب السودان الجزائر ،إريتريا، غينيا،جزر القمر".