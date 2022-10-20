شكرا لقرائتكم خبر عن أمين حزب "حماة وطن": افتتاح مصنع الرمال السوداء نقلة نوعية فى التنمية الشاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشاد النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء، لمصنع الرمال السوداء بالبرلس فى كفر الشيخ الذى يعد إضافة كبيرة للاقتصاد المصرى ويساهم بشكل كبير في عملية التنمية الشاملة.

وقال اللواء طارق نصير، إن مصنع الرمال السوداء هو الأحدث من نوعه في العالم باستخدام تكنولوجيا التعدين المتطورة وهو إضافة جديدة لسلسلة المشروعات القومية الكبرى التى تسعى الدولة المصرية الي استغلالها والاستفادة من مواردها الطبيعية.

وأكد أن افتتاح الرئيس السيسي مشروع الرمال السوداء خطوة إيجابية في توطين الصناعه لزيادة الصادرات الصناعية وتوفير فرص عمل وزيادة في حجم المعروض من المنتجات في السوق المحلى، مشيرًا إلى أن مصر ستحقق استفادة كبرى من مشروع الرمال السوداء لتعظيم القيمة المضافة للمعادن المستخلصة منها ثم تحويلها الي منتجات لمختلف الصناعات مما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد بالبلاد.

وأضاف أن العالم يشهد أزمة اقتصادية مؤخرا بزيادة اسعار المواد الخام المستخدمة في العديد من الصناعات، وأوضح أن إقامة مثل هذا المشروع يدفعنا لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة بما يخفض فاتورة الاستيراد ويحقق تراجعا في أسعار المنتجات وتخفيف العبء عن كاهل المستهلكين.