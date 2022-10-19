انت الان تتابع خبر عقوبات جديدة ضد إيران.. هذه تفاصيلها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ووفقا لوكالة "DPA" البلجيكية، فإن "مفوضية الاتحاد قررت فرض قيود ضد خمسة أشخاص وثلاثة كيانات تزعم أنها ضالعة في تطوير وتسليم المسيرات الإيرانية لروسيا، حيث سيتم تجميد أصولهم ومنعهم من السفر".

وأضافت الوكالة أن "العقوبات لم تشغل حيز التنفيذ بعد، وستتم المصادقة عليها ونشرها في الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبي في أقرب وقت".



كما وأكدت صحة هذه المعلومات وكالة "رويترز"، نقلا عن مصادر دبلوماسية أوروبية رفيعة المستوى.

وزعمت المتحدثة باسم خارجية الاتحاد الأوروبي نبيلة مسرالي، في بروكسل، أن الاتحاد الأوروبي يمتلك الأدلة الكافية لإدانة طهران.

ومن جهته نفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، صحة المعلومات حول شراء روسيا للمسيرات الإيرانية، وأكد أن بلاده تستخدم معدات محلية الصنع، وتحمل أسماء روسية.