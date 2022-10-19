شكرا لقرائتكم خبر عن النقض ترسخ لـ 10 مبادئ قضائية حول رعاية التلاميذ وسلامتهم في المدارس.. عن برلماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "رعاية التلاميذ في عيون القضاء"، استعرض خلال حكما لمحكمة النقض يرسى ويرسخ لـ 10 مبادئ قضائية للتصدى لظاهرة إهمال التلاميذ في المدارس، قالت في أبرزهم: "رعاية الطلاب والتلاميذ وسلامتهم أثناء اليوم الدراسي يرجع لمسئولية مدير المدرسة والعاملين فيها لدرء الخطر ودفع أي أذى عنهم، وعدم ترك الطالب الذهاب للمرحاض بمفرده حتى لا يتعرض للخطر، وعدم إلحاق الطلاب صغار السن في الفصول العلوية"، وإليكم التفاصيل كاملة: