"لدواعٍ أمنية".. الرئيس الألماني شتاينماير يلغي زيارة لأوكرانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - (دويتشه فيله)

كان من المفترض أن يقوم الرئيس الألماني بزيارة لكييف الخميس، لكن قبيل الزيارة مباشرة ألغى فرانك-فالتر شتاينماير رحلته إلى أوكرانيا، والسبب الحاسم هو "دواعي أمنية".

أعلن مكتب الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، مساء الأربعاء، أنه ألغى زيارة كانت مقررة إلى كييف لأسباب أمنية.

وقال مسؤول في مكتبه إن السلطات الأمنية في ألمانيا ووزارة الخارجية نصحت شتاينماير بعدم الذهاب لكن سيتم تحديد موعد جديد للزيارة قريبا.

وكان شتاينماير (66 عاما) يعتزم التوجه إلى أوكرانيا غدا الخميس، ولقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في العاصمة كييف.

يذكر أن روسيا تقوم منذ أيام بقصف أوكرانيا وكذلك العاصمة كييف باستخدام طائرات مسيرة. وبحسب معلومات وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، من المنتظر قريبا تعويض هذه الزيارة التي لم يتم الإعلان عنها بشكل رسمي.

وكانت صحيفة "بيلد" اليومية أول من نشر نبأ إلغاء الزيارة. كما تحدثت مجلة "شتيرن" أيضا عن تأجيلها.

ويتولى الرئيس في ألمانيا دورا شرفيا إلى حد كبير.

وكان شتاينماير قد خطط لزيارة العاصمة الأوكرانية في أبريل لكن كييف رفضت في البداية الترحيب به بسبب عدم الارتياح بشأن دعمه السابق للتقارب مع روسيا. غير أنه تم رأب الصدع السياسي منذ ذلك الحين.

يذكر أن وزير خارجية اليونان زار كييف اليوم الأربعاء، وتنتظر العاصمة الأوكرانية الخميس زيارة رفيعة المستوى من قبل أحد رؤساء الدول.