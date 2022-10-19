البرلمان الأوروبي يمنح جائزة ساخاروف لحقوق الإنسان للشعب الأوكراني

محمد اسماعيل - القاهرة - ستراسبورج - (د ب أ)

منح البرلمان الأوروبي جائزة ساخاروف لحقوق الإنسان هذا العام إلى الشعب الأوكراني.

وقالت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا في مدينة ستراسبورج الفرنسية اليوم الأربعاء: "هذه الجائزة للأوكرانيين الذين يقاتلون على الأرض، لأولئك الذين أجبروا على الفرار، الذين فقدوا أحبائهم وأصدقائهم. لكل أولئك الذين يقفون ويقاتلون من أجل ما يؤمنون به".

وتابعت بالقول إن الجائزة تأتي تقديرا لجهود الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي والنواب المنتخبين والمجتمع المدني.

ويمنح البرلمان الأوروبي جائزة ساخاروف منذ عام 1988 للأفراد أو المؤسسات تقديرا لعملهم من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان وحرية التعبير.

وتم منح الجائزة العام الماضي للمعارض الروسي السجين أليكسي نافالني.

ومن المقرر تسليم الجائزة في ستراسبورج في ديسمبر المقبل.