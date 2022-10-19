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تحذير من حرب إبادة في تيجراي

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استنكر مدير منظمة الصحة العالمية، ما وصفه بالوضع المزري في إقليم تيجراي، الذي تمزقه الحرب في شمال إثيوبيا، ودعا إلى ضرورة التحرك بشكل عاجل، لمنع ارتكاب «إبادة».

وقال تيدروس أدهانوم جيبرييسوس للصحافيين في مقر المنظمة في جنيف، إن «العالم لا يولي اهتماما كافيا»، وشدد على أن «المجال ضيق للغاية لمنع إبادة جماعية في تيجراي».

وأضاف المسؤول الأممي المتحدر من ذلك الإقليم، أن «الهجمات المتعمدة ضد المدنيين أو البنية التحتية المدنية ترقى إلى جرائم حرب».

وحث «المجتمع الدولي ووسائل الإعلام، على إيلاء هذه الأزمة الاهتمام الذي تستحق»، وكشف أن العديد من أفراد عائلته ما زالوا في هذه المنطقة.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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