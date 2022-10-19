وقال تيدروس أدهانوم جيبرييسوس للصحافيين في مقر المنظمة في جنيف، إن «العالم لا يولي اهتماما كافيا»، وشدد على أن «المجال ضيق للغاية لمنع إبادة جماعية في تيجراي».
وأضاف المسؤول الأممي المتحدر من ذلك الإقليم، أن «الهجمات المتعمدة ضد المدنيين أو البنية التحتية المدنية ترقى إلى جرائم حرب».
وحث «المجتمع الدولي ووسائل الإعلام، على إيلاء هذه الأزمة الاهتمام الذي تستحق»، وكشف أن العديد من أفراد عائلته ما زالوا في هذه المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر تحذير من حرب إبادة في تيجراي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.