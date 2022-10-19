قطر تشتري حصة من الاتصالات المصرية

وتمتلك الشركة المصرية للاتصالات حصة تصل إلى 45 % من شركة فودافون مصر، تنخفض في حال تنفيذ الصفقة إلى 25 %.
ويستهدف جهاز قطر للاستثمار، شراء 20 % من حصة المصرية للاتصالات في فودافون مصر، وعدد من الشركات غير المدرجة في البورصة، بواقع 2.5 مليار دولار.
وفي وقت سابق، قال فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس الاستثمار في إقليم إفريقيا وآسيا في جهاز قطر للاستثمار، إن زيارتهم الحالية لمصر، والتي زاروا خلالها عدة مدن سياحية مصرية، قد زادت من حجم إعجابهم بما تمتلكه مصر من مقومات سياحية وبنية تحتية متميزة، في كل المدن التي شملتها زيارتهم، وهو ما جعلهم متحمسين للاستثمار في القطاع السياحي وقطاع الفنادق في مصر، سواء في الفنادق الحالية، أو من خلال استثمارات وإنشاءات فنادق جديدة.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة Accor، أنهم يتواجدون في مصر بالفعل باستثمارات، من خلال حق الانتفاع بإدارة فندق سوفيتيل الجزيرة، وغيرها من الفنادق.
وكانت قد اتفقت مصر وقطر على مجموعة من الاستثمارات والشراكات في مصر، بإجمالي قدره 5 مليارات دولار في الفترة القادمة.
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