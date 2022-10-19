بدء إجلاء مدنيين من خيرسون بجنوب أوكرانيا

منظر جوي لمدينة خيرسون (أ ف ب).

أعلنت سلطات الاحتلال الروسي في خيرسون الأربعاء أن عمليات إجلاء المدنيين بدأت في المنطقة الواقعة في جنوب أوكرانيا، في مواجهة تقدم القوات الأوكرانية.

وقالت إدارة الاحتلال في بلدة أوليشكي في شرق خيرسون على «تلغرام» «بدأ النقل المنظم للسكان إلى الضفة الأخرى لنهر دنيبر في خيرسون». وبثت قناة «روسيا 24» الروسية تقريراً يظهر أشخاصاً يستقلون عبارات لعبور النهر.